Міністерство охорони здоров’я Японії схвалило ліки від раку крові нового покоління, які використовує клітини імунної системи пацієнта.

МОЗ Японії схвалило ліки від раку крові. Препарат використовує клітини імунної системи пацієнта.

Філія швейцарського фармацевтичного виробника Novartis подала заявку на схвалення препарату. У Японії вперше схвалили препарат, який застосовує терапію за допомогою CAR-T-клітин.

Лікуватимуть пацієнтів шляхом відбору клітин імунної системи. Потім ці Т-клітини перепрограмують на знищення раку і повернуть в організм хворого.

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Ліки Kymriah використовують при лікуванні лейкемії та інших видів раку крові.

Нагадаємо, дослідники виявили у каві речовини, які зупиняють ріст різних типів раку простати.