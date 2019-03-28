Чи насправді поширена харчова добавка глутамат натрію настільки небезпечна – далі у матеріалі.

Глутамат натрію прийнято вважати дуже небезпечною харчовою добавкою, але чи справді це так?

В.о. Уляна Супрун розповіла, що в цілому він безпечний в досить високих дозах. Проте від нього може бути погано чутливим до глютамату людям. Вони можуть відчувати нудоту, слабкість, посилення серцебиття тощо.

В інших випадках глутамат не такий страшний. Справа у тому, що ми самі утворюємо глутамінову кислоту. Вона – один з найбільш поширених нейромедіаторів в мозку. Але багато глутамінової кислоти в мозку не на користь, адже нейрони починають гинути. Також у людини починає підвищуватися тиск, страждає робота нирок, серця та судин.

– Це не означає, що продукти з глутаматом можуть нашкодити мозку. Адже глутамінова кислота, спожита в складі їжі, до нього не надходить, – пише Супрун.

Тож не будьте фанатичними у вживанні продуктів з глютаматом таких, як вермишель миттєвого приготування, чіпси, китайська їжа тощо. Але й не варто боятися глутамата натрія, як прокази, адже не такий страшний чорт, як його малюють.

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