Підлітки, котрі проживають у містах, більше схильні до психічних розладів, аніж ті, хто проживає у маленьких містечках чи селах. Вчені це пояснюють високим рівнем забруднення великих міст, бо якість повітря впливає на наш психофізіологічний стан.

У Великій Британії вчені спостерігали за підлітками, які живуть у різних за рівнем забруднення місцевостях, аби зрозуміти, які чинник впливають на розвиток психотичних розладів.

Дослідники з Лондонського Королівського коледжу аналізували життя 2 тис. підлітків, які проживають у великих містах, менших містечках і селах.

– Ми обрали саме підлітків, оскільки їхній мозок більш вразливий до психотичних епізодів, – пояснюють вибір вікової категорії автори дослідження.

Тож науковці вважають, що визначення проблем у ранньому віці може допомогти вчасно втрутитися і запобігти розвитку розладів або зовсім уникнути їх.

Підлітки, які мешкають у містах з високим рівнем забруднення, частіше страждають від психотичних проявів (голоси у голові чи параноя), аніж однолітки, які проживають в екологічнішому середовищі.

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Вік дітей, чиє життя аналізували вчені, варіюється з 12 до 18 років. За даними дослідження, 623 особи з 2 тис. заявили, що їм здавалося, наче за ними стежать, також вони чули голоси, які ніхто більше не чув.

Однак фахівці переконують батьків, що тривалі психотичні розлади прогресують нечасто, і більшість підлітків, які проходять через це, не страждають на такі розлади в дорослому житті.

Хід дослідження

Дослідники провели ретельні вимірювання забруднення повітря у кожному населеному пункті і порівняли їх з відповідями респондентів щодо розладів.

У місцевостях з найбільшим рівнем забруднення на 20 підлітків, які не мали досвіду психотичних розладів, припадало 12, які з цим стикалися.

У місцевостях з нижчим рівнем двоокису азоту на кожних 20 підлітків припадало семеро, котрі страждали від розладів.

– Наші результати свідчать про те, що забруднення повітря може бути одним з факторів, який пояснює зв’язок між життям у місті та психотичними епізодами, – розповідає головна дослідниця Джоанн Ньюбері з Інституту психіатрії, психології та неврології.

Брудне повітря не єдиний фактор, який провокує виникнення розладів. У великих містах такі фактори діють у сукупності. Також існує поняття шумового забруднення – це коли місто надто шумне для вас і провокує розвиток стресу.

Від загазованості повітря безпосередньо страждає серце та легені, а от крихітні часточки забрудненого повітря можуть потрапляти через легені у кров, а далі до мозку. Там це може викликати запалення і таким чином провокує погіршення психічного здоров’я.

А деякі хімікати можуть розчинятися у крові, а далі переноситися до мозку.

Нагадаємо, рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).