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Факти / Lifestyle

Смерть породіллі в Сумах: п’ятеро працівників пологового захворіли на кір

У Сумах у п’яти працівників пологового будинку, в якому загинула 24-річна породілля, виявили кір.

Смерть породіллі в Сумах: п’ятеро працівників пологового захворіли на кір

У Сумах п’ятьох співробітників обласного перинатального центру, де від кору померла породілля, госпіталізували до інфекційного відділення четвертої сумської міської лікарні. У них виявили симптоми кору, повідомляє UA:Суми в Facebook.

Завідувач міської лікарні Світлана Грищенко заявила, що захворювання протікає в легкій і середній формах.

Новонароджений знаходиться під наглядом лікарів, у нього не виявили ознак кору. Однак небезпека його появи все ще велика.

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Сумська ОДА вирішила відмовитися від госпіталізації до обласного перинатального центру на період з 19 березня по 5 квітня.

Нагадаємо, в обласному перинатальному центрі в Сумах від кору померла жінка, яка незадовго до цього народила немовля.

Фото: Dreamstime

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