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Факти / Lifestyle / Здоров'я

В електронних сигаретах знайшли отруйні метали

Під час дослідження вчені знайшли отруйні метали у димі електронних сигарет.

Електронна сигарета

Вчені з Медичної школи Блумберга у Балтиморі (США) знайшли в димі електронних сигарет елементи таких отруйних металів як нікель, манган і хром.

Під час експерименту досліджували 56 електронних сигарет, рідину для них і випари пристрою.

Рідину досліджували не тільки після заправлення, але й перед тим, як вона потрапляла до електронних сигарет.

– Висновок науковців: внаслідок нагрівання рідина в баку та пара містять значно більше металів, ніж рідина до вливання в сигарету. Особливе занепокоєння в науковців викликала концентрація хрому, нікелю та мангану, – йдеться у повідомленні.

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Проте у різних електронних сигарет кількість небезпечних металів значно відрізнялася.

Дослідники вважають, що метали потрапляють в дим під час нагрівання, а точніше – через нагрівальну спіраль приладу.

До слова, вчені дійшли висновку, що частина ранніх смертей пов’язана з сидячим способом життя.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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