31 березня кількість політичних суперечок зросте до максимального рівня, тому розповідаємо, як уберегтись від стресу в день виборів президента.
Стрес та негативні емоції згубно впливають на загальне здоров’я людини. У день виборів політичні дискусії охоплюють велику частину комунікації суспільства.
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун рекомендує, як діяти у день виборів президента, щоб уберегти себе від стресу та негативного впливу.
- Зменшіть час перегляду ЗМІ.
У цей період варто зробити інформаційну перерву. Проведіть дозвілля з сім’єю, займатися улюбленою справою чи зустріньтесь з друзями. Щоб розуміти ситуацію в країні, достатньо кілька разів глянути аналітику або прочитати останні новини.
- Не починайте суперечки у соцмережах.
Обговорення виборів у Facebook частіше переходить у площину взаємних образ, аніж в аргументовану дискусію. Психологи радять тримати політичні уподобання при собі або ж обирати розумного опонента.
- Ваше занепокоєння не змінить стану речей.
Прийміть те, що ви не можете вплинути на усе, що відбувається довкола. Стрес впливає на загальний психофізіологічний стан людини, тому прибережіть своє здоров’я.
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- Що б не сталося — життя продовжується.
Навіть, якщо ваш кандидат не вийде у другий тур — це не катастрофа. Залишайтеся з холодним розумом і не перебільшуйте критичність ситуації. Найголовніше залишатися свідомим та активним громадянином держави.
- Голосуйте!
Цей пункт не проти стресу, але він важливий. Пам’ятайте, відповідальне голосування корисне для здоров’я та національної безпеки нашої держави.
До слова, вчені дійшли висновку, що знеболюючі можуть допомогти у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом.