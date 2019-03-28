31 березня кількість політичних суперечок зросте до максимального рівня, тому розповідаємо, як уберегтись від стресу в день виборів президента.

Стрес та негативні емоції згубно впливають на загальне здоров’я людини. У день виборів політичні дискусії охоплюють велику частину комунікації суспільства.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун рекомендує, як діяти у день виборів президента, щоб уберегти себе від стресу та негативного впливу.

Зменшіть час перегляду ЗМІ.

У цей період варто зробити інформаційну перерву. Проведіть дозвілля з сім’єю, займатися улюбленою справою чи зустріньтесь з друзями. Щоб розуміти ситуацію в країні, достатньо кілька разів глянути аналітику або прочитати останні новини.

Не починайте суперечки у соцмережах.

Обговорення виборів у Facebook частіше переходить у площину взаємних образ, аніж в аргументовану дискусію. Психологи радять тримати політичні уподобання при собі або ж обирати розумного опонента.

Ваше занепокоєння не змінить стану речей.

Прийміть те, що ви не можете вплинути на усе, що відбувається довкола. Стрес впливає на загальний психофізіологічний стан людини, тому прибережіть своє здоров’я.

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Що б не сталося — життя продовжується.

Навіть, якщо ваш кандидат не вийде у другий тур — це не катастрофа. Залишайтеся з холодним розумом і не перебільшуйте критичність ситуації. Найголовніше залишатися свідомим та активним громадянином держави.

Голосуйте!

Цей пункт не проти стресу, але він важливий. Пам’ятайте, відповідальне голосування корисне для здоров’я та національної безпеки нашої держави.

До слова, вчені дійшли висновку, що знеболюючі можуть допомогти у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом.