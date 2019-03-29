Вперше в історії медицини лікарям вдалося успішно трансплантувати нирку від донора, який хворий ВІЛ.

Американські лікарі пересадили нирку від одного ВІЛ-позитивного пацієнта до іншого. Операція проходила в Університеті Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд.

Це перший випадок трансплантації органів від ВІЛ-позитивної людини. Операція пройшла успішно, обидва пацієнти почуваються добре, медики відстежують стан їхнього здоров’я.

– Тепер ми просто стежимо за довгостроковими результатами адаптації органа, – кажуть медики центру.

Донором стала 35-річна жителька Атланти. Раніше медики вважали, що присутність в організмі вірусу імунодефіциту людини несе занадто великий ризик захворювання нирок у донора.

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Лікарі визначають це як науковий прорив.

Доктор Крістін Дюран, доцент кафедри медицини та онкології, заявила, що операція спонукає громадськість по-іншому дивитися на ВІЛ.

У 2017 році кількість ВІЛ/СНІД інфікованих перевищила 37 млн осіб. Всесвітня організація охорони здоров’я досі класифікує ВІЛ як одну з найсерйозніших проблем охорони здоров’я у світі.

Нагадаємо, у світі вже три людини перемогли ВІЛ, ще декілька продовжують лікування.