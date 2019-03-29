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Факти / Lifestyle

Популярний замінник цукру спричиняє рак – дослідження

Підсолоджувачі на основі фруктози можуть призводити до розвитку колоректального раку.

Популярний замінник цукру спричиняє рак – дослідження

Використання фруктози як замінника цукру у виробництві солодких газованих напоїв та десертів може викликати розвиток колоректального раку.

На це вказують результати досліджень вчених Бейлорського коледжу в Х’юстоні, які провели експеримент на лабораторних щурах.

Вони призупинили дію гену APC, який зупиняє ріст клітин епітелію прямої кишки та пошкодження якого загрожує появою онкогенних мутацій в геномі. Гризунів з першої групи поїли 25% розчином кукурудзяного сиропу, з другої – звичайною водою.

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У тварин, які вживали фруктозу, кількість злоякісних пухлин було мінімум в п’ять – шість разів більше, ніж у мишей з другої групи.

Тому вчені дійшли висновку, що кукурудзяний сироп і інші натуральні підсолоджувачі на основі фруктози, сприяють розвитку колоректального раку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Японії схвалили ліки нового покоління від раку крові.

Джерело: Science

Фото: Unsplash

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