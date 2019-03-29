За допомогою нюху собаки здатні відчути наближення епілептичного нападу.

Французькі вчені з Реннського університету провели дослідження, в якому виявили особливості нюху собак, які можуть допомогти епілептикам.

Науковці взяли зразки поту, який виділився під час епілептичного нападу, а також зразки – під час активних фізичних навантажень. П’ятьом собакам треба було розрізнити види поту.

Три собаки з точністю визначили піт, виділений під час епілептичного нападу. Дві інші собаки визначили піт у наступній спробі.

У висновках свого дослідження вчені зазначили, що такі показники стануть першим кроком для визначення зміни запаху в людини з епілепсією.

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Наразі вчені не знають, чому змінюється запах людини до/під час/після епілепсії.

Дослідники вірять, що результати дослідження допоможуть людям вчасно дістатися безпечного місця або покликати на допомогу.

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