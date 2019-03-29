PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Їжа швидкого приготування: скільки м’яса приховано за етикеткою

Їжа швидкого приготування: скільки м’яса приховано за етикеткою

Вермішель, суп, картопля – зараз усе це можна знайти в пакетиках. Але що ж знаходиться в цих пакетиках?

Вермішель швидкого приготування. Експерти кажуть – це продукт, від якого товстішають. Тут  і крохмаль, і борошно. Але це не найгірше. При приготуванні цього продукту є такий процес як обсмажування у пальмовій олії – вона погано засвоюється організмом і може викликати серцево-судинні захворювання.

Але головна таємниця у пакетику з приправами. Це різні консерванти, емульгатори. А головна загроза – група підсилювачів смаку та аромату – це всім відомий глутамат натрію. Вже доведено, що він викликає залежність. Один раз спробувавши локшину, вас потім буде тягнути до неї немов магнітом.

Читайте: Вчені розповіли, яка їжа допоможе продовжити життя

Сухе картопляне пюре. Чи відрізняється на смак воно від домашнього? Насамперед, дехто може відчувати у ньому хімічний присмак або присмак сухого молока чи то дитячого харчування. Вчитуємося в те, що написано на етикетці. Начебто картоплі в пакетику 63% – просто вона в перетертому вигляді. Що ж таке інші  37 – краще, напевно, не знати.

Яєчна локшина з яловичиною. Якщо придивитися, то на упаковці біля напису м’ясо стоїть зірочка. З іншого боку її розшифровка – читаємо: під м’ясом треба розуміти лише його смак. Тобто формально виробник закон не порушує. Але фактично споживачів він вводить в оману.

Пакетовані супи. Домашній суп поза холодильником зіпсується буквально за пару днів. Натомість, суп з пакетику за 2 доби не втратив своїх смакових якостей. Є підозра, що ці супи простояли б і ще довше. В чому ж секрет? До їх складу входять різні стабілізатори, антиокислювачі, які подовжують термін зберігання продукції. Тому вони і можуть довго зберігатись.

І дійсно, вчитуємося у склад, а там, що називається, хімічна бомба! Та як встояти, коли ціна така приваблива – лише 5 грн. за пакетик. Головне, на що розраховують маркетологи – на обмаль вашого часу: що саме це змусить  вас купувати продукти моментального приготування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що приховують фаст-фуд та вулична їжа.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як не купувати зайвого і підрахувати, скільки грошей йде у смітник
На авто, велосипеді чи на своїх двох: як працюють Glovo і UberEATS
Секрет рослинного м’яса: з чого роблять та яке на смак
У садках і школах Миколаєва дітей годували маргарином. Хто понесе відповідальність
Їжа з мікрохвильової печі не шкодить здоров’ю – Супрун розвіяла популярні міфи
Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна – меню на Оскар 2019
М’ясо з пробірки: як вирощують штучні продукти та коли з’являться в магазинах
Вчені назвали найнебезпечнішу їжу у світі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка