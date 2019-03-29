Вермішель, суп, картопля – зараз усе це можна знайти в пакетиках. Але що ж знаходиться в цих пакетиках?

Вермішель швидкого приготування. Експерти кажуть – це продукт, від якого товстішають. Тут і крохмаль, і борошно. Але це не найгірше. При приготуванні цього продукту є такий процес як обсмажування у пальмовій олії – вона погано засвоюється організмом і може викликати серцево-судинні захворювання.

Але головна таємниця у пакетику з приправами. Це різні консерванти, емульгатори. А головна загроза – група підсилювачів смаку та аромату – це всім відомий глутамат натрію. Вже доведено, що він викликає залежність. Один раз спробувавши локшину, вас потім буде тягнути до неї немов магнітом.

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Сухе картопляне пюре. Чи відрізняється на смак воно від домашнього? Насамперед, дехто може відчувати у ньому хімічний присмак або присмак сухого молока чи то дитячого харчування. Вчитуємося в те, що написано на етикетці. Начебто картоплі в пакетику 63% – просто вона в перетертому вигляді. Що ж таке інші 37 – краще, напевно, не знати.

Яєчна локшина з яловичиною. Якщо придивитися, то на упаковці біля напису м’ясо стоїть зірочка. З іншого боку її розшифровка – читаємо: під м’ясом треба розуміти лише його смак. Тобто формально виробник закон не порушує. Але фактично споживачів він вводить в оману.

Пакетовані супи. Домашній суп поза холодильником зіпсується буквально за пару днів. Натомість, суп з пакетику за 2 доби не втратив своїх смакових якостей. Є підозра, що ці супи простояли б і ще довше. В чому ж секрет? До їх складу входять різні стабілізатори, антиокислювачі, які подовжують термін зберігання продукції. Тому вони і можуть довго зберігатись.

І дійсно, вчитуємося у склад, а там, що називається, хімічна бомба! Та як встояти, коли ціна така приваблива – лише 5 грн. за пакетик. Головне, на що розраховують маркетологи – на обмаль вашого часу: що саме це змусить вас купувати продукти моментального приготування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що приховують фаст-фуд та вулична їжа.