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Факти / Lifestyle

Медитація і руханка. Як зберігати спокій у день виборів

Уляна Супрун у день виборів президента України порадила виборцям, як залишатися спокійними та зменшити рівень стресу.

Медитація і руханка. Як зберігати спокій у день виборів

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у день виборів в Україні 2019 поділилась порадами для виборців, як залишатися спокійним та зменшити рівень стресу, якщо ви ще збираєтеся на дільницю чи вже стоїте в черзі.

По-перше, варто обмежити час, який ви приділяєте прочитанню новин у медіа. Не продовжуйте обговорення виборів, якщо ви розумієте, що це може перерости в конфлікт чи агресію.

По-друге, потрібно бути готовими  до атак інфарктів, інсультів, болю в суглобах. В цей день нерви можуть потроху здавати, а очікування результатів ставати нестерпним.

Тому, аби не тримати емоції в собі, краще заспокоїтись та концентрувати увагу. У цьому можуть допомогти заняття медитацією.

Читайте:  Як пережити вибори на дільницях – Супрун дала поради

Якщо конфлікт або сварка таки сталися, не варто дозволяти негативу залишатися з вами. Фізична активність — хороший спосіб відволіктися з користю для здоров’я.

Нагадаємо, Факти ICTV продовжують слідкувати за виборами 2019 онлайн.

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