В очікуванні результатів голосування на виборах президента бажано розслабитися.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить провести час в очікуванні результатів першого туру виборів президента України в компанії друзів або за чашкою розслабляючого напою.

За її словами, зустріч з друзями після такого насиченого тижня – це хороша ідея.

Під час спілкування з друзями виділяється серотонін, а від очікування зустрічі і розслабленої атмосфери – дофамін.

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Можна також випити розслабляючий напій. Супрун радить віддати перевагу трав’яним чаям.

Хорошим вибором стане:

вербена;

гібіскус;

ромашка лікарська;

меліса;

імбир;

білий чай;

зелений чай;

звіробій.

До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн щодо результатів першого туру виборів президента України.