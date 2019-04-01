В очікуванні результатів голосування на виборах президента бажано розслабитися.
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить провести час в очікуванні результатів першого туру виборів президента України в компанії друзів або за чашкою розслабляючого напою.
За її словами, зустріч з друзями після такого насиченого тижня – це хороша ідея.
Під час спілкування з друзями виділяється серотонін, а від очікування зустрічі і розслабленої атмосфери – дофамін.
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Можна також випити розслабляючий напій. Супрун радить віддати перевагу трав’яним чаям.
Хорошим вибором стане:
- вербена;
- гібіскус;
- ромашка лікарська;
- меліса;
- імбир;
- білий чай;
- зелений чай;
- звіробій.
До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн щодо результатів першого туру виборів президента України.