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Факти / Lifestyle

Як дочекатися результатів виборів – поради Супрун

В очікуванні результатів голосування на виборах президента бажано розслабитися.

Вибори в Україні

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить провести час в очікуванні результатів першого туру виборів президента України в компанії друзів або за чашкою розслабляючого напою.

За її словами, зустріч з друзями після такого насиченого тижня – це хороша ідея.

Під час спілкування з друзями виділяється серотонін, а від очікування зустрічі і розслабленої атмосфери – дофамін.

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Можна також випити розслабляючий напій. Супрун радить віддати перевагу трав’яним чаям.

Хорошим вибором стане:

  • вербена;
  • гібіскус;
  • ромашка лікарська;
  • меліса;
  • імбир;
  • білий чай;
  • зелений чай;
  • звіробій.

До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн щодо результатів першого туру виборів президента України.

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