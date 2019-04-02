Сьогодні весь світ відзначає День поширення інформації про аутизм. Що це таке, чому аутизм – це не вирок, симптоми і відомі особистості з аутизмом – у матеріалі Фактів ICTV.

Навколо аутизму ходять безліч міфів, а суспільство часто ставить на таких людей хрест. Але аутизм – це не перешкода, це можливості. Чому? Зараз розберемося.

Аутизм – це …

У словниках написано:

– Аутизм – це хворобливий стан психіки, заглибленість людини у себе, прагнення піти від контактів з навколишнім світом.

Цілком ясно, що аутизм – це незаразно, так чому цих людей уникають, немов проказу? Чому думають, що вони якісь ненормальні?

Причина проста – вони просто не такі, як всі, вони інші і виділяються зі звичного кола речей. Часом вони можуть несподівано почати співати у транспорті або утнути щось подібне.

Варто пам’ятати, що такі люди мають складності у спілкуванні й інакше сприймають навколишній світ. Пам’ятайте, що коректне і правильне спілкування з людьми дощу (так іноді називають людей з аутизмом) допоможе їм адаптуватися у соціумі і проявити себе. Саме ви можете скорегувати поведінку таких людей та дати їм шанс на щасливе майбутнє!

Симптоми аутизму

Аутизм виявляється у затримці розвитку і небажанні контактувати із зовнішнім світом. Тож діагностувати його відразу при народженні не можна, аутизм проявляється з часом.

Коли звичайні малята починають поступово впізнавати маму (приблизно у 2 місяці), дитина з аутизмом абсолютно байдужа до зовнішнього світу. Про проблему можна дізнатися і за плачем, у малюка з аутизмом він зазвичай невиразний і монотонний, по ньому не можна відразу визначити, чого хоче дитина – гратися, їсти або спати.

Перші слова дитина з аутизмом вимовляє у 1-2 роки, їх використання позбавлене будь-якого сенсу. Ще один симптом – дитина більш схильна бути наодинці.

Тож діагностувати аутизм можна, спостерігаючи за поведінкою малюка.

Важливо допомогти такій людині знайти контакт з дорослим світом, оскільки через відсутність належного рівня допомоги та реабілітації у нашій країні дуже мало дорослих аутистів. Діти з таким захворюванням до 14 років починують страждати на шизофренію і поміщаються у спеціальні інтернати.

Міфи про аутизм

Найпоширеніший міф про людей з аутизмом – вони не мають почуттів, не вміють любити і співчувати. Але насправді це не так, адже вони можуть відчувати всю палітру почуттів, просто проявляють їх по-іншому.

Ще один міф – “аутизм – це хвороба“. Але це не хвороба, це особливість розвитку і аутизм не лікується.

Деякі впевнені, аутизм – це наслідок щеплень. Насправді це генетичний розлад, з ним народжуються, а не набувають його у процесі життя.

Є два абсолютно полярних судження про аутизм: перше – всі люди з аутизмом – генії, друге – у всіх людей з аутизмом є проблеми з інтелектом. Ні те, ні інше не є вірним, адже обидва мають місце і не є правилом.

Чому аутизм – це не перешкода?

Люди з аутизмом дуже часто бувають творчо обдарованими і талановитими. Психологи запевняють: такі дітлахи можуть повністю віддатися одній справі і досягти у ній видатних успіхів. Але, щоб повірити у свої сили, їм необхідна особлива підтримка і розуміння не тільки батьків, але і суспільства.

А ви знали?

Багато людей з аутизмом домоглися видатних висот і стали багатими і відомими. Те, що аутизм – це не перешкода, а можливості, можна побачити на прикладі цих людей.

Ван Гог

Ексцентричний і виключно обдарований художник, на думку дослідників був аутистом.

Стів Джобс

Офіційно діагноз “аутизм” Стіву Джобсу не ставили, але багато хто приписує йому цей розлад. Справа не лише в його геніальності, а й у самій поведінці. Наприклад, Джобсу завжди було важко обставити власне житло: вісім довгих років він з дружиною обговорював майбутні меблі у теорії. Стів довгий час запитував себе, навіщо потрібен диван.

Тім Бертон

У Тіма Бертона риси аутизму відшукала його колишня дружина – актриса Хелена Бонем Картер. Жінка почала придивлятися до Бертона і до свого великого здивування виявила: режисер, якого багато хто вважає геніальним, дуже схожий на людину з подібним діагнозом.

Вуді Аллен

Ще у дитинстві відомому режисерові Вуді Аллену поставили діагноз “аутизм”. Саме цим, на думку журналістів, пояснюються дивацтва Аллена і величезна кількість фобій, якими той страждає: він боїться дітей, собак, ворон, висоти, сонця, комах, раку і смерті.

Леонардо Да Вінчі

Його прагнення до досконалості часом ставало нав’язливою ідеєю. Стверджують, що він витратив цілих дванадцять років, щоб написати губи Мони Лізи.

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До речі, супермаркет Countdown в Мартоне (Нова Зеландія) ввів спеціальну “тиху годину” для покупців з аутизмом. По середах з 15.00 до 16.00 в магазині вимикається фонова музика, приглушується світло, а працівники не збирають візки на парковці.