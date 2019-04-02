Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зруйнувала поширені міфи щодо підтримки роботи серця популярними лікарськими препаратами.

Українці на придбання так званих кардіопротекторів у 2017 році витратили 920 млн грн, хоча їхня ефективність не доведена, переконує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, є ще одна проблема – препарати, які ефективні лише при певних станах, купують пацієнти, яким вони насправді непотрібні.

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Супрун спростувала кілька міфів про ліки від хвороб серця:

Міф перший – курс крапельниць та уколів підтримує серце і допомагає запобігти ускладненням

Такі ін’єкції необхідні лише при важких та невідкладних станах – без нагальної потреби їхнє застосування неприпустиме.

Окрім того, кардіопротектори (морфолінієва сіль тіазотної кислоти, солі аргініну, мельдоній та інші) відносять до лікарських засобів без доведеної ефективності. Ці ліки навіть не внесені до міжнародних та національних протоколів лікування серцево-судинних захворювань.

Міф другий – якщо ліки визнали допінгом, значить вони діють

Насправді препарати, які оптимізують обмін речовин в міокарді, ефективні лише в період їх застосування.

Саме ці властивості, зокрема мельдонію, всупереч правил іноді використовують спортсмени, щоб досягти кращих результатів.

Даних на користь тривалого захисту від розвитку інфаркту міокарду або інших серцево-судинних ускладнень не існує.

Міф третій – вживання аспірину для захисту серця

Ацетилсаліцилова кислота або аспірин є дієвим захистом від серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з перенесеним інфарктом міокарда, ішемічним мозковим інсультом або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій.

З метою профілактики аспірин не рекомендований до застосування.

Міф четвертий – краще періодично проходити курс лікування, підтримувати серце, ніж постійно приймати таблетки

На жаль, лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий прийом ліків.

Але найкращий метод захисту серця – це здоровий спосіб життя, що включає раціональне харчування, фізичну активність та відмову від шкідливих звичок.

Раніше Супрун розповідала, що вживання бутербродів з білим хлібом, маслом і ковбасою призводить до серцевих захворювань.

Джерело: Уляна Супрун