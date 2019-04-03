Серед людей ходить неоднозначна думка, чи варто переходити з цигарок на вейп. Дехто каже, що це дуже шкідливо, а інші навпаки – кажуть, що після переходу на паріння почуваються набагато краще.

Плюси переходу на вейп

Існує досить велика кількість плюсів переходу на вейп.

Перший із них – це запах. Якщо ви курите звичайні цигарки, то, навіть не усвідомлюючи це, дуже сильно заважаєте оточуючим. Запах від цигарок нестерпний для людини, яка не курить.

А ось пар від вейпа зазвичай має досить приємний аромат, який можна підібрати на свій смак.

Друга перевага в тому, що після переходу на вейп протягом 2-3 місяців організм починає поступово очищатися. Багато людей відзначають, що вони починають відчувати більшу кількість запахів.

Третій плюс – це загальна користь організму. Люди, у яких помічається задишка при палінні, позбуваються її, коли переходять на вейп.

Дуже часто люди з астмою не можуть відмовитися від сигарет, навіть у той момент, коли вони дуже страждають від цього процесу. Деяким допоміг перехід на вейп, і зараз вони почуваються набагато краще.

Четвертий плюс – вартість. Якщо розрахувати, скільки людина витрачає в день на сигарети, то вкладення в придбання вейпа буде набагато економічніше.

Так, один раз доведеться витратитися, але в майбутньому, все, що буде потрібно купувати – це рідина з різними смаками.

Вейп працює від підзарядки батареї, тому його можна залишити на ніч, а вранці у вас буде повністю заряджений пристрій.

Дехто може сказати, що він може розрядитися в самий невідповідний момент. Але зараз існує величезна кількість різноманітних портативних акумуляторів, від яких можна зарядитися, до того ж розеток у приміщеннях хоч відбавляй, тож це не буде великою проблемою для людини.

Висновок

Таким чином, перехід на вейп – це відмінне рішення для кожного курця. Тим самим ви позбавите оточуючих від неприємного запаху, зможете поліпшити своє здоров’я, а також заощадите велику суму.

Все це робить вейп універсальним пристроєм, який з часом не втрачає своєї популярності, а навіть навпаки – стає все більш актуальним рішенням.

У магазині Smol.net.ua можна придбати як самі вейпи, так і комплектуючі для них. Крім цього, існує велика кількість рідин різних смаків, з яких кожен зможе знайти те, що підійде саме йому.

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До речі, Факти ICTV писали, як обрати вейп, на що варто звернути увагу.