Замість лосося краще обрати хек чи скумбрію, а сосиски та ковбаси замінити свіжим м’ясом. В Україні є багато корисних продуктів, які коштують до 50 грн/кг.
Існує міф, що правильно харчуватися — це дуже дорого. Здорове харчування не обмежується дорогими авокадо, годжі, чіа, кіноа чи лососем. Є багато мысцевих продуктів, які мають не менший запас поживних речовин.
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як харчуватися корисно і не спустошувати гаманець.
8 дешевих і корисних овочів
- Морква: до 15 грн/кг
Це джерело каротиноїдів (провітаміну А, потрібного для зору, імунітету і краси шкіри). Її можна їсти сиру, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів, солодкої та несолодкої випічки.
- Буряк: до 15 грн/кг
Джерело бетаїну — сполуки, потрібної для правильного обміну жирів. Можна міксувати з горіхами, чорносливом і яблуками. Буряк можна запікати, готувати на пару і чавити сік.
- Кольрабі: до 30 грн/кг
Соковите джерело клітковини і вітаміну С. Чудово поєднується із морквою, яблуками та сметаною.
- Коренеплоди селера і пастернак: 25 і 45 грн/кг
Вони багаті клітковину інуліну.
- Цибуля, в тому числі порей і зелена: від 10 грн/кг
Цибуля буде поживна, якщо її їсти печену чи тушковану, а не свіжу. Цибуля дружить із супами, несолодкими запіканками, іншими овочами та кашами.
- Гарбуз: 15-20 грн/кг
Ми отримуємо каротиноїди, насіння та соковиту серединку, з якої можна робити супи, каші, оладки, запіканки та печиво.
- Капуста: 10-20 грн/кг
Білокачанна капуста багата на кальцій, який добре засвоюється, а її сірковмісні сполуки сульфурафани активують печінкову систему знешкодження.
Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) та молочнокислі бактерії (пробіотик), тобто ще корисніша за сиру.
М’ясо
Коли плануєте раціон — обирайте продукти в їхньому первинному вигляді. Перероблені ковбаса чи сосиски мають додану вартість і менш поживні, ніж м’ясо.
100 грамів якісної яловичини, в якій багато заліза, цинку та незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше ніж 100 грамів сосисок.
Риба
Головне джерело всіх омега-3 поліненасичених жирних кислот. Саме споживання риби, а не добавок, знижує ризик деменції, серцево-судинних хвороб та хронічного запалення.
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Достатньо їсти рибу двічі на тиждень. Одна велика порція риби обійдеться вам у 30-50 грн.
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