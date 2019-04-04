Аргентинська компанія Tulipán випустила партію презервативів Задоволення за згодою.

Аргентинська компанія, яка спеціалізується на виробництві інтимних товарів Tulipаn випустила партію презервативів Задоволення за згодою. Їхня особливість у тому, що пачку можна відкрити тільки вдвох.

У рекламному ролику показано, що витягнути презерватив з коробки можна лише удвох. Пара повинна одночасно натиснути вісім кнопок.

– Така система потрібна для того, щоб дістати презервативи можна було тільки при взаємній згоді на секс, – повідомляють в компанії.

Презервативи лежать в упаковці згоди, яка відкривається тільки в чотири руки — на її сторонах встановлені кнопки, їх потрібно натиснути одночасно.

Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 3 апреля 2019 г.

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