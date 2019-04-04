PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Випустили презервативи для сексу за згодою

Аргентинська компанія Tulipán випустила партію презервативів Задоволення за згодою.

Випустили презервативи для сексу за згодою

Аргентинська компанія, яка спеціалізується на виробництві інтимних товарів Tulipаn випустила партію презервативів Задоволення за згодою. Їхня особливість у тому, що пачку можна відкрити тільки вдвох.

У рекламному ролику показано, що витягнути презерватив з коробки можна лише удвох. Пара повинна одночасно натиснути вісім кнопок.

– Така система потрібна для того, щоб дістати презервативи можна було тільки при взаємній згоді на секс, – повідомляють в компанії.

Презервативи лежать в упаковці згоди, яка відкривається тільки в чотири руки — на її сторонах встановлені кнопки, їх потрібно натиснути одночасно.

Читайте: В’язниця, штраф і смертна кара! Топ-7 найабсурдніших секс-законів

Нагадаємо, з 11 січня набув чинності закон, який посилює покарання за злочини на сексуальному ґрунті. Факти ICTV дізналися, що приносить новий закон і чи дійсно потрібна “розписка” на секс.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В’язниця, штраф і смертна кара! Топ-7 найабсурдніших секс-законів
За одностатевий секс і зраду у Брунеї вводять смертну кару
Люблю душу, а не стать. Зірка Гри престолів про сексуальні експерименти
Під’їзд, літак і поїзд: українські зірки про екстремальний секс
Так, ми переспали! Учасниця Spice Girls розповіла про секс з дівчиною
Миття посуду і покупки. Як домашні обов’язки впливають на секс
Як люди ставляться до стогонів під час сексу – пікантне опитування
Мало не померла: в Іспанії жінці стало погано під час орального сексу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка