В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що в Україні мало лабораторій для якісного дослідження аналізів на алкоголь та наркотики.

В Україні мало лабораторій, які можуть досліджувати аналізи на вміст в організмі алкоголю та наркотиків, зазначила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

– Для грунтовного аналізу необхідне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія, – розповідає Супрун.

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За її словами, найбільш сучасне обладнання для цього є в антидопінговому центрі олімпійського комітету.

– На цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина 1-2 рази на тиждень вживає наркотики, такий метод це підтвердить, – додала Уляна Супрун.

Вона додала, що для виявлення алкоголю використовують хроматографічний метод.

Раніше Факти ICTV писали, що Уляна Супрун напередодні виборів президента порадила, як пережити день голосування.