В період вагітності та самих пологів майбутній мамі слід зібратись не лише психологічно, але й буквально. Факти ICTV дізнались, як має виглядати ведення вагітної жінки за міжнародними стандартами.

Міжнародні стандарти починаються з правильної пренатальної діагностики.

Так історично склалося, що в ХIX столітті догляд за вагітністю обмежувався лише часом пологів і був прерогативою багатих людей. На початку XX століття висока материнська та дитяча смертність стимулювала створення установ для надання допологового догляду.

В 1929 році Міністерство Здоров’я Великої Британії видало Меморандум допологового спостереження, згідно з яким жінки мали відвідувати лікаря в 16, 24, 28 тижнів, кожні 2 тижня до 36 тижнів та щотижня до пологів.

Незважаючи на те, що жодного явного обґрунтування ні щодо термінів, ні щодо клінічного змісту візитів запропоновано не було, ця схема часто використовується в світі, навіть, дотепер.

За останні 20 років стало очевидним, що вже під час першого візиту до лікарні на 11–13 тижні вагітності при поєднанні даних материнських особливостей та анамнезу з висновками біофізичних (ультразвукове дослідження) та біохімічних тестів крові матері можна визначити специфічний для пацієнтки ризик для широкого спектру ускладнень вагітності, включаючи аномалії плода, викидні та мертвонародження, прееклампсію, передчасні пологи, гестаційний діабет, затримку росту плода і макросомію.

Рання оцінка індивідуального ризику ускладнень під час вагітності сприяє покращенню її наслідків, шляхом зміни допологового догляду з серії рутинних візитів до більш індивідуалізованого підходу, як з погляду графіка відвідувань, так і з погляду їх змісту.

Саме командою англійського лікаря-перинатолога грецького походження, одного з провідних світових експертів в області фетальної медицини Кіпрос Ніколаідіс, була запропонована нова перегорнута піраміда пренатальної допомоги, яка дозволяє:

уникнути багато ускладнень під час вагітності;

виявити вчасно хромосомні аномалії плода;

забезпечити успішне ведення майбутніх пологів.

Тобто, максимальну увагу вагітній жінці потрібно приділяти не лише в третьому триместрі, а і на ранніх термінах.

Які лікарі важливі на ранніх термінах

Практика показує, що знайти лікаря жіночої консультації – не дуже складно, а ось знайти кваліфікованого УЗД фахівця з пренатальної діагностики або акушера-гінеколога з кваліфікацією по УЗ-діагностиці, які сповідують міжнародні стандарти – непросто.

Як знайти спеціалістів і яким стандартам вони відповідають

Список офіційно визнаних фахівців із захворювань матері і плода з усього світу, які не лише навчалися, але й підтвердили свої знання практикою та одержали так зване Свідоцтво спроможності щодо виконання цієї роботи можна знайти на сайті The Fetal Medicine Foundation.

В Україні таких фахівців – 31, і вони мають право користуватися найкращими програмами для розрахунків ризику можливих аномалій у першому триместрі: ASTRAIA, FMF The First Trimester Screening Program та ViewPoint.

Жіночі консультації пологового будинку Лелека в Пущі-Водиці та на Печерську є взірцевими у проведенні пренатальної діагностики, оскільки з 31 фахівців на всю Україну, 6 працюють саме в них.

Тому радимо вам звернути увагу на те, що пренатальна діагностика має виконуватися правильно, оскільки кожна жінка повинна насолоджуватись вагітністю і заслуговує на щасливе материнство.

Ведення вагітності в державних жіночих консультаціях

В державних поліклініках дільничні гінекологи проводять ведення вагітності за місцем проживання породіллі. Тобто, вони слідкують за станом розвитку плоду, за вагою жінки, надають рекомендації та направлення на лабораторні дослідження, УЗД та плановий огляд до вузьких спеціалістів. Половина аналізів є безкоштовними (група крові, загальний аналіз крові, ВІЛ та інші), інша половина – платні.

Кожного місяця вагітна жінка отримує цілий пакет направлень, які можна зробити не в одному місці та всі одразу, а потрібно їздити в різні медичні установи. Це забирає багато часу та є доволі незручним, особливо коли молода мати працює.

Що означає ведення вагітності за системою все включено

Програми розроблені для жінок, починаючи з 6 тижня вагітності і до самих пологів.

За цей час акушер-гінеколог контролює перебіг вагітності, скеровує породіллю на лабораторні дослідження та до вузьких спеціалістів за необхідністю аби уникнути можливих ускладнень.

Вагітна жінка має змогу в один час та в одному місці пройти весь ряд необхідних досліджень, витрачаючи мінімум часу та нервів, не стоячи у чергах.

Наразі, щоб пройти плановий медичний огляд у вузьких спеціалістів, вагітній жінці спочатку потрібно потрапити до свого терапевта, отримати направлення до кожного спеціаліста, опісля записатись до потрібних лікарів. Даний процес може затягнутись не просто на кілька днів, а на кілька тижнів.

Запроваджена програма страхування вагітності I, II триместрів, яка покриває фінансові витрати в разі передчасних пологів та інших можливих ризиків.

Насправді, ідея дуже проста, і зводиться до того, що ми маємо займатися лікуванням пацієнтів, а не пошуком грошей і розповідями про важке матеріальне становище. Тобто, всі вагітні, які стають на спостереження в жіночих консультаціях пологового будинку Лелека та у клініці репродуктивної медицини Надія до 20 тижнів, отримують страховий поліс Захищена вагітність, що включає багато пунктів, один із яких дозволяє фінансувати за рахунок страхових коштів лікування новонародженого у випадку передчасних пологів до 32 тижнів – Валерій Зукін, генеральний директор пологового будинку Лелека.

Інший фактор, який спрощує ведення вагітної жінки – контроль стану плоду дистанційно. Лікарі можуть спостерігати за станом малюка, не викликаючи породіллю на консультацію, а видати пристрій Sens4Baby і контролювати все через мережу Інтернет.

Це система бездротового моніторингу стану матері та плоду, яка застосовується у пацієнток з вагітністю високого ризику. Цей пристрій постійно знаходиться з вагітною, завдяки чому лікар може контролювати стан здоров’я матері і плода, одночасно зменшуючи медичні втручання в їх життя. Прилад дозволяє оцінювати частоту та ритм серцевих скорочень ненародженої дитини за допомогою ультразвуку, пульс вагітної жінки, тонус матки та наявність маткових скорочень.

Це невеликий датчик, який закріплюється на животі породіллі та передає дані на планшет, звідки вони потрапляють в сховище. Після чого лікар може оглянути отримані результати зі сховища.

В пакети послуг по веденню вагітності входить: цілодобовий стаціонар, особливий контроль за критичними результатами аналізів, безкоштовні сніданки пацієнтам, після здачі аналізів натщесерце, безкоштовний одноразовий виклик швидкої допомоги, школа відповідального батьківства, сучасна пренатальна діагностика, яка надає найбільш точну та вичерпну інформацію про здоров’я майбутньої дитини.

Дуже зручним є наявність у кожної вагітної жінки, яка спостерігається в жіночих консультаціях пологового будинку Лелека, доступу до мобільного додатку, в якому вона може переглядати результати своїх аналізів, час запланованих візитів до лікарів, час здачі аналізів та занять в школі відповідального батьківства, консультативні висновки лікарів та протоколи УЗ-діагностик.

Міжнародні стандарти – це не лише зручність та комфорт, а й новітні технології, які дозволяють вчасно діагностувати можливі ризики, але і їх попередити.

Оксана Доротюк