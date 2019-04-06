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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Кожна п’ята смерть на планеті – через неправильне харчування

Надмірне споживання солодощів та надто солоної їжі є причиною кожної п’ятої смерті на планеті. Навіть куріння не впливає так вбивче.

Кожна п’ята смерть на планеті – через неправильне харчування

Міжнародна група вчених завершила масштабне 20-річне дослідження – з 1997-го по 2017 рік.

Спостерігаючи за харчовими звичками людей у 195 країнах світу, вчені з’ясували, що через хвороби, до яких призводить вживання шкідливої їжі (діабет, серцево-судинні захворювання), помирають в середньому 10 млн людей на рік.

У більшості країн головною причиною смертельних захворювань стало надмірне споживання дуже солодкої і солоної їжі.

При цьому найменше смертей зафіксували у країнах, де дотримуються  середземноморської дієти – це споживання цільних зерен, овочів та фруктів, горіхів та риби.

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До слова, раніше дієтологи сказали, що українці їдять дуже багато солодощів, виробів з білої муки і мають шкідливі звички, що згубно впливає на тривалість життя.

ДжерелоThe Lancet

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