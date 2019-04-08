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Факти / Lifestyle

Чи можна спати з мокрим волоссям

Фахівці пояснили чому не можна засинати з мокрим волоссям.

Чи можна спати з мокрим волоссям

Існує думка, що спати з мокрим волоссям не можна, бо таким чином легко застудитися, але це міф.

Проте є низка інших більш вагомих причин, які пояснюють чому варто висушувати волосся перед сном.

Фахівці у галузі дерматології відзначають, що мокре волосся дуже легко пошкодити під час сну. Неконтрольовані рухи призводять до сплутування, ламкості і пошкодження структури волосся.

– Спати з мокрим волоссям шкідливо, бо воно сильно травмується. Якщо ви вимили волосся перед сном, я рекомендую трохи просушити його феном до тих пір, поки воно не стане, як мінімум, вологим, – каже hair-експерт Пер Філ Манія.

Науковці спростували міф, що мокре волосся в тривалому зіткненні з подушкою і постільною білизною може спровокувати утворення бактерій на шкірі голови.

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– Безумовно, якщо у вас лупа або будь-які інші проблеми зі шкірою голови, то не варто лягати спати з мокрим волоссям. Але в цілому, якщо ви неодноразово лягали спати з мокрим волоссям і не відчували при цьому ніяких проблем, я не бачу жодного приводу для побоювань за своє здоров’я, – заявив він.

Дерматологи підсумували, що спати з мокрим волоссям час від часу можна, але краще звести це до мінімуму. Особливо не рекомендується так спати особам з проблемною шкірою голови і ламким волоссям.

Раніше Факти ICTV розповідали чому випадає волосся і як вирішити цю проблему.

Джерело: Pure Wow

Фото: Pexels

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