У Кіровоградській області за тиждень від ускладнення грипу померли двоє людей.

Зареєстровано два летальні випадки від ускладнення грипу – у Кропивницькому та Компаніївському районі Кіровоградської області.

В обох випадках підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний.

З початку епідсезону в області зареєстровано 84 випадки грипу та дев’ять летальних випадків.

Водночас на даний момент показник захворюваності на грип та ГРВІ у Кіровоградській області не перевищує рівень епідемічного порогу – мінус 42,6 %.

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Нагадаємо, лікарі закликають відмовитися від лікування грипу антибіотиками, оскільки вони часто виявляються неефективними.

Джерело: Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ