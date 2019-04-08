Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міфи про аутизм.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила не довіряти міфам про аутизм та позбутися стереотипів.

– Існує багато міфів, наприклад, що всі люди з РАС схожі на героя Дастіна Гофмана у фільмі Людина Дощу. Натомість кожна людина індивідуальна й має свої особливості та свої можливості. Дехто здатний жити самостійно та продуктивно, інші потребують постійної підтримки, – зазначила Супрун.

Аутизм – це хвороба

Розлади аутистичного спектра – це порушення розвитку, яке характеризується із перешкодами у соціальному житті та спілкуванні. Аутизм неможна вилікувати, проте людину можна адаптувати до життя у суспільстві.

Аутизм пов’язаний з вакцинацією

Численні дослідження доводять, що вакцини в жодному разі не можуть спричинити розвиток аутистичних розладів у дітей.

Аутизм – рідкісне порушення

На аутизм страждає 1 дитина із 160. В Україні зареєстровано понад 7 тисяч таких дітей.

Всі люди з аутизмом – генії або мають порушення інтелекту

Вони різні, які й інші люди. Хтось має феноменальні здібності, а хтось посередні. Люди з РАС можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чомусь дуже простому.

Вони замкнуті, не хочуть спілкуватися і їм ніхто не потрібен

Люди з аутизмом відчувають таку ж потребу у спілкуванні, як і інші. У людей з РАС виникають труднощі із соціальними навичками, проте ще ніхто не відмовлявся від друзів та підтримки.

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Раніше Уляна Супрун зруйнувала поширені міфи щодо підтримки роботи серця популярними лікарськими препаратами.