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Факти / Lifestyle

Спорт або гроші? Стало відомо, що робить людину щасливішою

Фізичні навантаження більше покращують психічне самопочуття ніж економічний статус.

Спорт або гроші? Стало відомо, що робить людину щасливішою

Заняття спортом сприяють поліпшенню психічного здоров’я і відчуттю щастя більше, ніж гроші.

Дослідження проводили вчені Єльського університету та Оксфорда і в ньому взяли участь понад 1,2 млн американців.

Учасникам запропонували відповісти на питання: “Скільки разів ви відчували себе психічно нездоровими за останні 30 днів, наприклад, через стрес, депресію або емоційні проблеми?”.

Також їх запитали про доходи та фізичну активність.

Їм запропонували 75 видів фізичної активності – від стрижки газонів, догляду за дітьми до тренувань з великою вагою і їзди на велосипеді.

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Виявилося, що люди з регулярною фізичною активністю відчували себе погано протягом 35 днів на рік, а ті, хто відмовився від спорту на 18 днів більше.

Також дослідження показало, що фізично активні люди відчувають себе краще, ніж ті, хто не займається спортом, але заробляє на $25 тис. на рік більше.

Але не варто думати, що чим більше спорту тим більше щастя.

За результатами дослідження, ідеальним буде від трьох до п’яти тренувань тривалістю від 30 до 60 хвилин на тиждень.

Більш часті заняття ведуть до протилежного ефекту.

До слова, вчені довели, що нетривала фізична активність вранці може замінити ліки для зниження артеріального тиску у літніх люде

Джерело: Business Insider

Фото: Dreamstime

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