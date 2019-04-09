У Запорізькій області 6-річна дитина померла від грипу.
У 6-річного хлопчика почалися ускладнення від грипу, його госпіталізували у важкому стані. У дитини вже розвинулася пневмонія. Через декілька днів після госпіталізації він помер.
Батьки звернулися за допомогою до лікарів на п’ятий день хвороби дитини.
Всього за епідемсезон 2018-2019 у Запорізькій області зафіксовано три смерті через грип, дві з яких – діти.
У цілому на грип в Україні перехворіли 11,8% населення і зареєстровано 55 летальних випадків.
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До речі, у Кіровоградській області за тиждень від ускладнення грипу померли двоє людей.
Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр
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