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Пневмонія і смерть: у Запорізькій області від грипу помер 6-річний хлопчик

У Запорізькій області 6-річна дитина померла від грипу.

Пневмонія і смерть: у Запорізькій області від грипу помер 6-річний хлопчик

У 6-річного хлопчика почалися ускладнення від грипу, його госпіталізували у важкому стані. У дитини вже розвинулася пневмонія. Через декілька днів після госпіталізації він помер.

Батьки звернулися за допомогою до лікарів на п’ятий день хвороби дитини.

Всього за епідемсезон 2018-2019 у Запорізькій області зафіксовано три смерті через грип, дві з яких – діти.

У цілому на грип в Україні перехворіли 11,8% населення і зареєстровано 55 летальних випадків.

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До речі, у Кіровоградській області за тиждень від ускладнення грипу померли двоє людей.

Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр

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