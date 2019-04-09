Ноотропи можуть допомогти з підвищенням продуктивності, проте вони здатні викликати цілу низку побічних ефектів.

Виконувач обов’язків глави МОЗ Уляна Супрун розвіяла міфи про ноотропи, які обіцяють покращити пам’ять, підвищити концентрацію та прискорити мислення.

– Практично всі ноотропи — це прості харчові добавки, тобто суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин, які тим чи іншим чином пов’язані зі здоров’ям мозку, – зазначає Уляна Супрун.

Найбільш популярні інгредієнти ноотропів: омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи В, флавоноїди, корінь женьшеню чи трава бакопа і гінкго білоба.

– Жодна з цих добавок не показала ефективності саме в покращенні когнітивних функцій, – додала Супрун.

До ноотропів часто відносять препарати, які покликані лікувати синдрому порушення активності уваги та нарколепсії. Вони у своєму складі часто містять психостимулятори центральної нервової системи.

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Такі засоби можуть бути ефективними, але викликають цілу низку побічних ефектів: психози, суїцидальні думки, порушення ритму, кардіоміопатії, раптова серцева смерть, інфаркт міокарда, гепатотоксичність.

– Водночас вони можуть викликати залежність. Жодні міжнародні протоколи не рекомендують вживання таких препаратів здоровим людям, – підкреслює Уляна Супрун.

Крім того, інші ноотропи застосовують кофеїн, який для деяких людей може бути небезпечним, особливо у високих дозах.

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