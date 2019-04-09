Вживання кальцію і вітаміну D збільшує ризик розвитку раку, стверджують американські вчені з Університету Тафтса.

У ході дослідження, в якому взяли участь 27 тис. осіб, з’ясувалося, що прийом деяких популярних добавок, включаючи кальцій і вітамін D, пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку раку.

Дослідники порівняли рівень прийому нутрієнтів (макро- і мікроелементів) зі смертністю від усіх причин.

Вони дійшли висновку, що помірна кількість вітамінів А і К у раціоні, а також магнію і цинку, зменшує ризик смерті, але потім вони з’ясували, що це стосується тільки нутрієнтів із продуктів, а не харчових добавок.

При цьому захоплення кальцієм і вітаміном D збільшувало ризик онкозахворювань.

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Джерело: MedikForum