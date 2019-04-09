Вчені розробили метод лікування ВІЛ, який дозволяє виявити і знищити відповідний вірус.
Вчені з США розробили новий метод лікування ВІЛ, за допомогою якого планують не лише виявляти відповідний вірус, але й цілковито знищувати його.
Під час досліджень ВІЛ науковці створили спеціальний тип дендритних клітин (MDC1), які мають змусити імунну систему знищувати вірус.
Їхнім основним завданням є пошук і знищення ВІЛ. Тепер вченим потрібно провести додаткові клінічні дослідження, аби підтвердити ефективність цього методу.
Дослідники сподіваються, що у майбутньому це допоможе створити вакцину, завдяки якій зникне потреба у постійному прийомі препаратів антиретровірусної терапії.
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Терапія, що існує сьогодні, ефективно пригнічує ВІЛ, проте викликає низку побічних ефектів.
До слова, трьом людям у світі вдалося вилікуватися від вірусу імунодефіциту.