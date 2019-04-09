Вчені розробили метод лікування ВІЛ, який дозволяє виявити і знищити відповідний вірус.

Вчені з США розробили новий метод лікування ВІЛ, за допомогою якого планують не лише виявляти відповідний вірус, але й цілковито знищувати його.

Під час досліджень ВІЛ науковці створили спеціальний тип дендритних клітин (MDC1), які мають змусити імунну систему знищувати вірус.

Їхнім основним завданням є пошук і знищення ВІЛ. Тепер вченим потрібно провести додаткові клінічні дослідження, аби підтвердити ефективність цього методу.

Дослідники сподіваються, що у майбутньому це допоможе створити вакцину, завдяки якій зникне потреба у постійному прийомі препаратів антиретровірусної терапії.

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Терапія, що існує сьогодні, ефективно пригнічує ВІЛ, проте викликає низку побічних ефектів.

До слова, трьом людям у світі вдалося вилікуватися від вірусу імунодефіциту.