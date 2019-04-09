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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені знайшли простий засіб від стресу

Прогулянка на свіжому повітрі протягом 20 хвилин допоможе позбутися від стресу.

Прогулянка у парку

Вчені з Мічиганського університету у ході дослідження з’ясували, що неспішна прогулянка або просто сидіння на свіжому повітрі істотно знижують рівень двох біомаркерів стресу в організмі – кортизолу і альфа-амілази.

В експерименті взяли участь 36 осіб, яких протягом восьми тижнів просили гуляти тричі на тиждень по десять хвилин і більше.

У них брали зразки слини до і після прогулянки для визначення рівня гормону кортизолу і ферменту альфа-амілази.

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Виявилося, що найефективніший вплив прогулянки на біомаркери стресу спостерігався у проміжок від 20 до 30 хвилин, а рівень альфа-амілази значно знижувався, коли учасники дослідження просто сиділи на природі.

До речі, звичайні обійми також можуть позбавити від стресу і покращити настрій.

Джерело: Frontiers in Psychology

Фото: Pixabay

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