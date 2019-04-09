Вода – найкорисніший напій для втамування спраги. Яку воду краще пити – мінеральну чи може з-під крану?

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла, яка вода безпечна для здоров’я.

Чи можна пити воду з-під крана?

Лише за умови, що вона кип’ячена і відстояна, а краще – профільтрована.

Відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти, а фільтрування позбавляє воду від часточок іржі та іонів.

Чи можна пити мінеральну воду?

Мінеральна вода за вмістом кальцію та магнію може мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію. Її рівень важливий передусім для людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

Тому, для когось мінералка із магнієм та кальцієм – це джерело корисних іонів, які добре засвоюються, а для когось – ризик утворення каменів у нирках.

Якщо ж у вас проблеми із тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи – порадьтеся з лікарем щодо жорсткості та мінерального складу води.

Зверніть увагу! Натрієва мінеральна вода може підвищити тиск.

Чи можна пити газовану мінеральну воду?

Вона так само відновлює водний баланс, як і негазована.

Окрім того, газована вода допоможе людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне менше їсти.

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До речі, раніше ми писали про три соки для чоловічого здоров’я.

Джерело: Уляна Супрун