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Факти / Lifestyle

Кішки проти собак: яка домашня тварина робить господарів щасливішими

Соціологам вдалося з’ясувати, який домашній вихованець робить людей щасливішими.

Кішки проти собак: яка домашня тварина робить господарів щасливішими

Соціологи в рамках Загального соціального опитування у США проаналізували вплив домашніх вихованців на загальне самопочуття респондентів.

Господарі собак у середньому в 2 рази частіше називали себе дуже щасливими в порівнянні з власниками кішок. Також люди, які не мають тварин були щасливіші, ніж власники кішок.

Респонденти, які жили і кішкою, і з собакою виявилися посередині шкали рівня щастя.

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Вчені пояснюють це тим, що власники собак частіше шукають у своїх вихованців розради під час стресу, а також ставляться до тварини, як до члена сім’ї. Цим люди демонструють социальну прихильність до тварини, а це може сприяти поліпшенню самопочуття.

Зокрема, господарі собак частіше перебувають у шлюбі і володіють власними будинками, а це важливі аспекти для рівня щастя.

Раніше Факти ICTV писали, що фізичні навантаження більше покращують психічне самопочуття ніж економічний статус.

Джерело: Die Welt

Фото: Dreamstime

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