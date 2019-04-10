Люди споживають забагато солі і замало цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Загалом кожен п’ятий помирає від наслідків нездорового харчування.

Вчені провели дослідження щодо впливу харчування на здоров’я. Вони опрацювали дані, які зібрали у 195 країнах протягом 27 років.

Дослідження показує, що надмірне споживання солі та недостатня кількість цільнозернових і фруктів в раціоні — спричиняють понад 50% смертей, які пов’язані з харчуванням. Інша частина пов’язана з високим рівнем споживанням червоного м’яса та ковбас, підсолоджених напоїв і транс-жирів.

Вживання висококалорійної та жирної їжі, газованих напоїв чи солодощів негативно впливає на загальний стан організму.

Як наслідок 11 млн, а це 22% всіх смертей серед дорослих пов’язані з поганим харчуванням та недостатнім споживанням здорових продуктів. Для порівняння у 2017 році через високий тиск померло 10,4 млн людей, а через куріння — 8 млн.

Як змінити свій раціон харчування рекомендує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Що радять фахівці

Споживати щонайменше 200-300 грамів фруктів на день.

Натомість більшість людей з’їдає лише третину норми — 94 грами. Обирайте свіжі або заморожені фрукти.

Цільнозернові продукти.

Денна норма становить 100-150 грамів. Ми маємо споживати 3-5 шматочків цільнозернового хліба. Надавайте перевагу хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини і макаронним виробам з борошна грубого помолу.

Зменшити споживання солі.

На день не можна споживати більше 30 грамів солі. Обирайте продукти зі зниженим вмістом солі. Замініть сіль на прянощі та намагайтесь готувати вдома — це найкращий спосіб контролювати кількість спожитої солі.

Споживати насіння і горішки.

Норма насіння і горішків на день дорівнює 16-25 грамів.

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Овочі.

Денна норма овочів – 290-430 грамів. За розміром це приблизно 5-7 середніх морквин.

Зменшити вживання цукру.

Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів. Це приблизно 10 чайних ложок. Але краще взагалі мінімізувати його споживання — не додавати цукор до чаю чи кави. Якщо ж додаєте цукор — не їжте додатково солодощі.

Контролюйте розмір порції.

Щоби зменшити ризики переїдання — слідкуйте за розміром порцій різних продуктів. Розмір може змінюватись залежно від індивідуальних особливостей або харчових рекомендацій, яких ви дотримуєтеся.

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