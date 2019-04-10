PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Неповноцінне харчування шкодить більше за куріння чи високий тиск

Люди споживають забагато солі і замало цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Загалом кожен п’ятий помирає від наслідків нездорового харчування.

Неповноцінне харчування шкодить більше за куріння чи високий тиск

Вчені провели дослідження щодо впливу харчування на здоров’я. Вони опрацювали дані, які зібрали у 195 країнах протягом 27 років.

Дослідження показує, що надмірне споживання солі та недостатня кількість цільнозернових і фруктів в раціоні — спричиняють понад 50% смертей, які пов’язані з харчуванням. Інша частина пов’язана з високим рівнем споживанням червоного м’яса та ковбас, підсолоджених напоїв і транс-жирів.

Вживання висококалорійної та жирної їжі, газованих  напоїв чи солодощів негативно впливає на загальний стан організму.

Як наслідок 11 млн, а це 22% всіх смертей серед дорослих пов’язані з поганим харчуванням та недостатнім споживанням здорових продуктів. Для порівняння у 2017 році через високий тиск померло 10,4 млн людей, а через куріння — 8 млн.

Як змінити свій раціон харчування рекомендує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Що радять фахівці

  • Споживати щонайменше 200-300 грамів фруктів на день.

Натомість більшість людей з’їдає лише третину норми — 94 грами. Обирайте свіжі або заморожені фрукти.

  • Цільнозернові продукти.

Денна норма становить 100-150 грамів. Ми маємо споживати 3-5 шматочків цільнозернового хліба. Надавайте перевагу хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини і макаронним виробам з борошна грубого помолу.

  • Зменшити споживання солі.

На день не можна споживати більше 30 грамів солі. Обирайте продукти зі зниженим вмістом солі. Замініть сіль на прянощі та намагайтесь готувати вдома — це найкращий спосіб контролювати кількість спожитої солі.

  • Споживати насіння і горішки.

Норма насіння і горішків на день дорівнює 16-25 грамів.

Читайте: Харчування у Великий піст: як не нашкодити здоров’ю

  • Овочі.

Денна норма овочів – 290-430 грамів. За розміром це приблизно 5-7 середніх морквин.

  • Зменшити вживання цукру. 

Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів. Це приблизно 10 чайних ложок. Але краще взагалі мінімізувати його споживання — не додавати цукор до чаю чи кави. Якщо ж додаєте цукор — не їжте додатково солодощі.

  • Контролюйте розмір порції. 

Щоби зменшити ризики переїдання — слідкуйте за розміром порцій різних продуктів. Розмір може змінюватись залежно від індивідуальних особливостей або харчових рекомендацій, яких ви дотримуєтеся.

Раніше Факти ICTV писали про топ-10 корисних і дешевих продуктів.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Яка вода корисна для пиття – поради Супрун
Ризик розвитку раку. Вчені назвали небезпечні харчові добавки
Психоз замість хорошої пам’яті: Супрун розвіяла міфи про пігулки для мозку
Не хвороба: Супрун розвіяла міфи про аутизм
Правильне харчування: які продукти повинні бути в раціоні кожного дня
Кожна п’ята смерть на планеті – через неправильне харчування
Як і де треба здавати аналізи на наркотики та алкоголь
Топ-10 корисних і дешевих продуктів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка