Американські вчені попереджають про глобальне поширення смертельного грибка під назвою Candida auris, що стійкий до будь-яких ліків.

У Центрі з контролю і профілактиці захворювань (CDC) в США цей грибок вважають “невідкладною загрозою”.

Вперше лікарі виявили C. auris у 2009 році у виділеннях з вуха пацієнта в Японії. За десять років грибок розповсюдився у США, Колумбії, Індії та Південній Кореї.

CDC виявив перші сім випадків C. auris у США в серпні 2016 року, а вже у травні 2017 року було зареєстровано 77 випадків у кількох штатах. Пізніше грибок заразив ще 45 людей.

На лютий 2019 року лише у США підтвержено 587 випадків захворювання на C. auris.

Лікарі встановили, що C. auris вражає людей з ослабленим імунітетом, які перебувають у медзакладах або мають важкі захворювання. Тобто спалахи C. auris були зареєстровані лише у лікарнях по всьому світу.

На жаль, C. auris не можна вбити протигрибковими препаратами, тому люди, які заражаються, у більшості випадків помирають.

Основні симптоми зараження небезпечним грибком – лихоманка та озноб, які не проходять після медикаментозного лікування.

Виявити грибок можливо лише за допомогою лабораторного аналізу.

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Джерело: Science Alert