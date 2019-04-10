PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені спростували популярний міф про цукор

Солодощі не поліпшують настрій і не роблять нас щасливішими, стверджують німецькі вчені з Університету Гумбольдта у Берліні.

Вчені спростували популярний міф про цукор

Вони спростували усталену думку про те, що вживання цукру або солодощів позитивно впливає на настрій, більш того – все якраз навпаки.

Такого висновку вчені дійшли, проаналізували дані 31 дослідження про вплив цукру, в якому взяли участь 1259 осіб.

Виявилося, що надмірне споживання цукру не тільки збільшує ризик руйнування зубів і ожиріння, але також сприяє розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Читайте: Підвищений цукор в крові – 5 симптомів

При цьому навіть ті, хто займається спортом або іншою фізичною активністю, яка пов’язана з втратою енергії, не отримують від цукру ніякої користі в плані настрою. Вони почувалися більш втомленими і менш уважними.

До речы, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.

Джерело: Focus

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Неповноцінне харчування шкодить більше за куріння чи високий тиск
Ризик розвитку раку. Вчені назвали небезпечні харчові добавки
Правильне харчування: які продукти повинні бути в раціоні кожного дня
Кожна п’ята смерть на планеті – через неправильне харчування
Топ-10 корисних і дешевих продуктів
Популярний замінник цукру спричиняє рак – дослідження
Харчова добавка чи отрута? Як глутамат натрію впливає на організм
Харчування у Великий піст: як не нашкодити здоров’ю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка