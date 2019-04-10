Солодощі не поліпшують настрій і не роблять нас щасливішими, стверджують німецькі вчені з Університету Гумбольдта у Берліні.

Вони спростували усталену думку про те, що вживання цукру або солодощів позитивно впливає на настрій, більш того – все якраз навпаки.

Такого висновку вчені дійшли, проаналізували дані 31 дослідження про вплив цукру, в якому взяли участь 1259 осіб.

Виявилося, що надмірне споживання цукру не тільки збільшує ризик руйнування зубів і ожиріння, але також сприяє розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

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При цьому навіть ті, хто займається спортом або іншою фізичною активністю, яка пов’язана з втратою енергії, не отримують від цукру ніякої користі в плані настрою. Вони почувалися більш втомленими і менш уважними.

До речы, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.

Джерело: Focus