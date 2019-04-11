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Факти / Lifestyle

Вчені назвали напій, який знижує ризик серцевих хвороб

Апельсиновий сік здатний знижувати ризик виникнення деяких захворювань, зокрема інсульту.

Вчені назвали напій, який знижує ризик серцевих хвороб

Якщо людина п’є хоча б по склянці апельсинового соку щодня, то у неї на чверть знижується ризик смертельних інсультів.

Про це свідчать результати дослідження голландських вчених.

Вони проводили його протягом десяти років. Дані, які отримали науковці, довели, що апельсиновий сік є якщо не панацеєю, то гарною профілактикою для людей, схильних до серцево-судинних захворювань.

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Так, вживання чотирьох – восьми склянок соку в тиждень зменшує ризик інсультів на 24%. Крім того, любителі апельсинового соку стикаються з хворобами серця на 12-13% рідше.

Вчені також дійшли висновку, що хоч апельсиновий сік містить підвищену дозу цукру, його користь для організму нівелює можливу шкоду.

Раніше Факти ICTV писали про те, як розпізнати симптоми інсульту.

Джерело: The Guardian

Фото: Unsplash

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