Апельсиновий сік здатний знижувати ризик виникнення деяких захворювань, зокрема інсульту.

Якщо людина п’є хоча б по склянці апельсинового соку щодня, то у неї на чверть знижується ризик смертельних інсультів.

Про це свідчать результати дослідження голландських вчених.

Вони проводили його протягом десяти років. Дані, які отримали науковці, довели, що апельсиновий сік є якщо не панацеєю, то гарною профілактикою для людей, схильних до серцево-судинних захворювань.

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Так, вживання чотирьох – восьми склянок соку в тиждень зменшує ризик інсультів на 24%. Крім того, любителі апельсинового соку стикаються з хворобами серця на 12-13% рідше.

Вчені також дійшли висновку, що хоч апельсиновий сік містить підвищену дозу цукру, його користь для організму нівелює можливу шкоду.

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