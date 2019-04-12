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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як підтримати гормональний фон без ліків – поради Супрун

Гормони відповідають за ріст та розвиток організму, обмін речовин, стан статевої системи і розмноження, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес, тому їх часто звинувачують у різних проблемах зі здоров’ям.

Проблеми з гормонами

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун пояснила, які проблеми зі здоров’ям можуть виникнути через гормони та як підтримати гормональний фон без ліків.

За її словами, у разі низки гормональних порушень щитоподібна залоза не здатна утворити необхідну кулькість гормону, або навпаки – невпинно виділяє зайві.

При цьому вона не радить здавати аналізи на всі гормони водночас – це має зробити лікар з огляду на ваш стан, адже на роботу ендокринної системи впливають вік, генетика та хвороби, раціон харчування, спосіб життя, ліки, які ми приймаємо.

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Супрун також дала кілька порад, як піклуватися про свої гормони:

  • правильне харчування і фізична активність;
  • здоровий режим сну – не менше 7 годин (люди, які постійно не висипаються, схильні до розвитку діабету другого типу);
  • менше цукру та білого борошна;
  • каші та цільнозерновий хліб – найкращі джерела вуглеводів;
  • відмовтеся від постійних перекусів (якщо тільки у вас не діабет);
  • споживайте достатню кількість йоду – до 150 мг на добу (просто користуйтеся йодованою сіллю та їжте морську капусту);
  • слідкуйте за індексом та об’ємом талії;
  • відмовтеся від куріння;
  • жінкам слід якомога менше споживати алкоголь, адже він впливає на обмін естрогену і тим самим підвищує ймовірність розвитку гормон-залежних пухлин;
  • не користуйтеся пластиком, що містить фталати (це пластик типів 3, 6 та 7), не нагрівайте їжу в пластикових контейнерах і не наливайте в пластик гаряче, бо фталати втручаються в роботу статевих гормонів.

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Джерело: Уляна Супрун

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