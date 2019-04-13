Для сніданку ідеально підійде таке низьковуглеводне блюдо як омлет.
Вчені з Університету Британської Колумбії розповіли, що ідеальним сніданком для діабетиків є омлет. Таке блюдо на сніданок корисне для всіх людей.
За словами дослідників, для сніданку добре підходить будь-яка низьковуглеводна їжа з високим вмістом жиру.
Під час експерименту добровольцям протягом двох днів подавали на сніданок омлет, а потім вівсянку з фруктами.
Після цього у них вимірювали рівень цукру в крові і питали про почуття ситості.
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Виявилося, що після низкоуглеводного сніданку люди були більш ситі і їм не хотілося солодощів.
До слова, вчені розвіяли міф про те, що цукор і різні солодощі роблять людей щасливішими.
Джерело: The American Journal of Clinical Nutrition
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