Групі ізраїльських науковців вдалося вперше надрукувати серце з людської тканини на 3D-принтері. Це може розширити можливості трансплантації і зробити прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.

Ізраїльські вчені з університету Тель-Авіва змогли вперше надрукувати серце з людської тканини на 3D-принтері.

Керівник групи вчених Таля Двіра каже, що це досягнення може спричинити справжній прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.

Дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган.

– Раніше науковцям вдавалося надрукувати прототип людського серця на 3D-принтері, але тодішні прототипи не мали клітин та кров’яних судин. Нині революційним стало й те, що матеріал для 3D-друку походив від самого пацієнта, чого досі не було, – зазначають науковці.

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Представлений прототип людського серця завбільшки з вишню, але має судини й шлуночки. Утім, прототип не пульсує взагалі.

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