У МОЗ працюють над проектом відкриття доступу всім громадянам України до відомчих лікарень.

У Міністерстві охорони здоров’я України розпочали роботу над тим, щоб розблокувати доступ усім без винятку українцям до відомчих лікарень.

Про це повідомила в.о. міністра Уляна Супрун.

За її словами, для того, що зробити послуги лікарень для нардепів, силовиків та держслужбовців доступними для всіх українців, МОЗ розпочало консультації з органами силового блоку, Міністерством у справах ветеранів та Національною академією медичних наук.

Супрун вважає, що двері для усіх громадян мають відкрити такі заклади як Охматдит, Національний інститут раку, Інститут дитячої кардіохірургії, Інститут серця та Феофанія.

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При цьому в.о. міністра наголосила, що реалізація цього проекту може розтягнутися на тривалий час.

Нагадаємо, МОЗ із 1 липня регулюватиме ціни на популярні ліки.

Фото: Дім інновацій