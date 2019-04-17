Вчені заявили, що висока частота серцевих скорочень у середньому віці підвищує ризик передчасної смерті в два рази.

Дослідники з Гетеборзького університету довели, що в два рази ризик передчасної смерті людей середнього віку підвищує висока частота серцевих скорочень.

Однак вчені поки не знайшли точну причину такого зв’язку, але зазначили, що контроль за зміною пульсу допомагає дізнатися, наскільки високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людини.

Читайте: Вчені вперше надрукували на 3D-принтері серце з судинами

Вчені прийшли до висновку, якщо в стані спокою у людини середнього віку пульс дорівнює 75 ударам в хвилину, то у неї в два рази підвищується ризик ранньої смерті.

Варто нагадати, що у людини різна норма частоти серцевих скорочень у залежності від віку: 40-50 років – 65-90 ударів на хвилину, у людей старше 51 року – 60-90 ударів на хвилину.

Раніше Факти ICTV писали, що ідеальним сніданком для діабетиків є омлет. Таке блюдо на сніданок корисне для всіх людей.

Джерело: Open Heart.