PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Названо продукт, який викликає рак кишечника

Щоденне вживання червоного і переробленого м’яса може підвищити ризик захворювання на рак кишечника.

Названо продукт, який викликає рак кишечника

Ризик розвитку онкологічного захворювання у тих, хто вживав в їжу близько 76 грамів червоного і переробленого м’яса, був вищий на 20%, ніж у тих, хто їв 21 грам і менше.

Такого висновку дійшли вчені Оксфордського університету.

Вони проводили дослідження протягом шести років серед 500 тис. пацієнтів. За цей період у добровольців було зафіксовано 2609 випадків раку.

Читайте: Знайдений новий спосіб запобігти раку

Вчені також виявили підвищений ризик захворювання у тих, хто їв близько 54 грамів м’яса на день, у порівнянні з тими, хто вживав близько восьми грамів. Для тих, хто їв 29 грамів м’яса на день, ризик був на 19% вищим, ніж у тих, хто вживав в їжу близько п’яти грамів на день.

Раніше Факти ICTV писали про те, які продукти здатні запобігти раку.

Джерело: Oxford Academic

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка