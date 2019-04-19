У США лікування стовбуровими клітинами допомогло заговорити хлопчикові-аутист, який мовчав 11 років.

Американцеві Денні Буллену лікарі діагностували аутизм важкої форми, який позбавив дитину можливості говорити. До 11 років хлопчик зовсім не розмовляв.

Фахівці з Університету Іллінойсу запропонували батькам хлопчика провести експериментальне лікування стовбуровими клітинами. Курс лікування описали в журналі Clinical Neuroscience.

Хлопцеві призначили курс ін’єкцій стовбурових клітин. Загалом фахівці провели дві процедури.

У березні йому зробили вливання пуповинної крові, яка містить стовбурові клітини. Після цього до хлопчика повернулася мова.

Батько дитини повідомив, що його син, вперше за 11 років, почав вимовляти деякі слова і більше взаємодіяти з оточуючими.

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Терапія стовбуровими клітинами може стати порятунком для дітей з аутизмом, у яких відсутня мова.

На думку вчених, терапія може поліпшити рухові навички, вплинути на когнітивні здібності та навички соціалізації.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міфи про аутизм.