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Факти / Lifestyle

У США дитина померла через зубну пасту

У Каліфорнії 11-річна дівчинка померла через алергічну реакцію на компонент зубної пасти.

У США дитина померла через зубну пасту

Батьки знали про алергію дитини, але навіть не здогадувалась, що алерген присутній у зубній пасті.

Моніка Альтамірано розповіла, що у її доньки Деніз Салдат алергія на молочні продукти.

До алерголога дівчинка ходила з одного року і сім’я завжди читала етикетки на продуктах, аби переконатися у їх безпечності для дитини.

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Одного разу мама не звернула увагу на етикетку і дала дитині нову пасту, де був алерген.

Дівчинка помітила алергію, коли її губи вже стали блакитними. Лікарі не змогли її врятувати.

Жінка купила зубну пасту MI Paste ONE, де на етикетці є інформація про вміст молочного білка, але ніхто цього не помітив.  Пасту виписав стоматолог дівчинки.

Раніше Факти ICTV писали як зберегти щасливі відносини після народження дитини.

Джерело: Allergic Living

Фото: Pexels

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