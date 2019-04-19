Попереду тривалі вихідні, які важко уявити без пікніка на дачі або в лісі. Щоправда, є один мінус – настирливі комарі та кліщі. Аби відпочинок приносив тільки радість, важливо знати, як захистити себе від комах, адже вони розносять небезпечні хвороби.

Прилавки магазинів рясніють спеціальними аерозолями і мазями, які не завжди можуть гарантувати захист від комах. Тому Факти ICTV зібрали в мережі прості поради і натуральні засоби.

Засоби захисту від кліщів і комарів

Вирушаючи на природу, вибирайте одяг, який максимально закриває шкіру. Не завадить також капелюх – щоб прикрити голову і шию.

При цьому одяг повинен бути світлих тонів, щоб кліщів ви помітили до того, як вони переповзуть на шкіру.

На ноги натягніть довгі шкарпетки, щоб у них заправити штани. Це виглядає не дуже естетично, зате ви будете захищені від комах.

Крім того, збираючись у ліс, прихопіть з собою липкий ролик для чищення. Періодично проводьте ним по руках і ногах, і уважно дивіться, що на ньому залишилося.

Перед тим, як сісти в машину і поїхати додому, не забудьте пройтися роликом по сидінням – там теж можуть бути комахи.

Для боротьби з кліщами можна використовувати ефірні олії. Це відмінний спосіб не стільки позбутися паразитів, скільки попередити неприємну зустріч з ними.

Лаванда

Ця олія має приємний запах, який дуже не люблять кліщі, комарі та інші комахи. Для захисту від них достатньо втерти кілька крапель у кількох місцях, не прикритих одягом.

Лимон

Ефірна олія лимона містить з’єднання лімонен, яке проганяє комах. Перед нанесенням на шкіру його обов’язково потрібно розбавити.

Евкаліпт

Ця олія нейтралізує укуси кліщів, а також інфекцію, яку вони розносять. Її можна змішати з олією цитронелли, що зробить засіб більш універсальним.

М’ята болотна

Ця рослина є відмінним засобом захисту від комах, бо дуже токсична для них. Нанесіть кілька крапель на відкриті ділянки шкіри, щоб створити бар’єр між собою і кліщами.

До речі, щоб видалити кліща, потрібно капнути на нього олію м’яти або орегано.

А при укусі комарів ефективні ефірні олії чайного дерева і лаванди. Вони знімуть свербіж, набряк і почервоніння.

Ще одна важлива порада! Після того, як ви прийшли з прогулянки, на 10 хвилин помістіть свій одяг до сушарки. Її тепло вбиває все, що ви могли принести з лісу у складках одягу. Потім прийміть гарячий душ і уважно огляньте тіло.

Чим можна заразитися

Не можна нехтувати цими порадами, оскільки кліщі переносять близько півтори сотні інфекцій. Найпоширеніші – кліщовий енцефаліт (група захворювань, що характеризуються запаленням головного мозку) і лаймська хвороба (бореліоз), які можуть привести до інвалідності і навіть смерті.

Найнебезпечніше, що кліщі можуть занести в організм людини – це борелія, яка провокує хвороби Лайма і Міямото.

На жаль, застосування антибіотиків ефективне лише у 5-7% випадків, але найчастіше борелія змінює свою форму, живе в організмі та може розмножуватися.

Особливо небезпечні борелії для сердечників, дітей та пенсіонерів: вони можуть змусити організм з’їдати самого себе, руйнувати хрящові тканини, знищити імунітет, як вірус імунодефіциту.

Вакцинація

Лікування від хвороб Лайма і Міямото дуже важке. Позбутися борелії вкрай складно. Найчастіше люди помирають від наслідків, які провокує в організмі цей збудник. А сироватки від бореліозу не існує. За розробку вакцини від хвороби Лайма оголошена нагорода 5 млн євро, але поки її ніхто не отримав.

Від енцефаліту вакцина є.

Як виглядає кліщ

Небезпека полягає в тому, що укус кліща безболісний.

Як зняти кліща

Якщо кліщ все ж вкусив, зверніться до травмпункту або видаліть комаху самостійно.

Допоможе в цьому так звана кліщедралка або викручувач кліщів. Коштує такий гаджет у ветеринарній аптеці в середньому 50 грн.

Якщо ж аптека далеко, а видаляти кліща треба терміново, скористайтеся пінцетом: захопіть паразита якомога ближче до шкіри – і впевненим, але не різким рухом потягніть наверх. Важливо не роздавити комаху і не розірвати, щоб хоботок не залишився в шкірі, хоча це не дуже небезпечно – він сам відвалиться.

Якщо під рукою немає пінцета, візьміть тонку нитку: акуратно зав’яжіть вузол під кліщем і також акуратно потягніть наверх. Місце укусу продезінфікуйте.

Важливо! Не треба мазати кліща лаком для нігтів або припікати феном – ці методи тільки підвищують вірогідність зараження.

Соняшниковою олією заливати кліща теж не варто – його треба якнайшвидше зняти, а з масного паразита пінцет буде зісковзувати.

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Нагадаємо, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розповіла про хворобу Лайма, яку переносять кліщі, і що робити при прояві перших симптомів.

Фото: Orthodox.od.ua