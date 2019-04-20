Планка – дуже ефективна вправа для зміцнення рук, пресу та спини, яку можна виконувати будь-де.

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла про користь планки для здоров’я та як правильно виконувати вправу.

За її словами, в планці голову-спину-сідниці-ноги треба тримати на одному рівні, спираючис на руки та пальці ніг.

Чому варто тримати планку:

дуже ефективна для зміцнення пресу;

тренує баланс, бо не можна завалюватися чи хитатися (тренує мозочок – відділ мозку, який відповідає за рухи);

зміцнює м’язи рук, спини, сідниць та ніг (напружуються м’язи, які не задіюються під час бігу чи присідань);

зменшує біль у спині завдяки укріпленню її м’язів;

допоможе вирівняти шию, викривлену під час сидіння за комп’ютером;

збільшує витривалість спортсменів;

можна і треба робити вагітним жінкам – допоможе зміцнити м’язи та зменшити біль в попереку.

– Намагайтеся триматися в планці якомога довше, і робіть до десяти планок на день, коли є вільна хвилинка, – радить Супрун.

Кілька порад, щоб зробити планку правильно:

не прогинайтеся в попереку – тіло має виглядати як пряма лінія;

тіло має бути напружене, особливо сідниці та живіт;

не піднімайте голову – просто дивіться перед собою в підлогу;

лікті мають знаходяться прямо під плечима, під прямим кутом;

якщо важко втриматися в класичній планці – починайте з варіанту з колінами на підлозі;

краще робити планку біля дзеркала – щоб контролювати правильність виконання.

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Між тим, раніше вчені дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними.

Джерело: Уляна Супрун