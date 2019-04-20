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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Тримаймо планку! Поради Супрун, як правильно робити вправу

Планка – дуже ефективна вправа для зміцнення рук, пресу та спини, яку можна виконувати будь-де.

Планка

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла про користь планки для здоров’я та як правильно виконувати вправу.

За її словами, в планці голову-спину-сідниці-ноги треба тримати на одному рівні, спираючис на руки та пальці ніг.

Чому варто тримати планку:

  • дуже ефективна для зміцнення пресу;
  • тренує баланс, бо не можна завалюватися чи хитатися (тренує мозочок – відділ мозку, який відповідає за рухи);
  • зміцнює м’язи рук, спини, сідниць та ніг (напружуються м’язи, які не задіюються під час бігу чи присідань);
  • зменшує біль у спині завдяки укріпленню її м’язів;
  • допоможе вирівняти шию, викривлену під час сидіння за комп’ютером;
  • збільшує витривалість спортсменів;
  • можна і треба робити вагітним жінкам – допоможе зміцнити м’язи та зменшити біль в попереку.

– Намагайтеся триматися в планці якомога довше, і робіть до десяти планок на день, коли є вільна хвилинка, – радить Супрун.

Кілька порад, щоб зробити планку правильно:

  • не прогинайтеся в попереку – тіло має виглядати як пряма лінія;
  • тіло має бути напружене, особливо сідниці та живіт;
  • не піднімайте голову – просто дивіться перед собою в підлогу;
  • лікті мають знаходяться прямо під плечима, під прямим кутом;
  • якщо важко втриматися в класичній планці – починайте з варіанту з колінами на підлозі;
  • краще робити планку біля дзеркала – щоб контролювати правильність виконання.

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Між тим, раніше вчені дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними.

Джерело: Уляна Супрун

Фото: Pixabay

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