Планка – дуже ефективна вправа для зміцнення рук, пресу та спини, яку можна виконувати будь-де.
В.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла про користь планки для здоров’я та як правильно виконувати вправу.
За її словами, в планці голову-спину-сідниці-ноги треба тримати на одному рівні, спираючис на руки та пальці ніг.
Чому варто тримати планку:
- дуже ефективна для зміцнення пресу;
- тренує баланс, бо не можна завалюватися чи хитатися (тренує мозочок – відділ мозку, який відповідає за рухи);
- зміцнює м’язи рук, спини, сідниць та ніг (напружуються м’язи, які не задіюються під час бігу чи присідань);
- зменшує біль у спині завдяки укріпленню її м’язів;
- допоможе вирівняти шию, викривлену під час сидіння за комп’ютером;
- збільшує витривалість спортсменів;
- можна і треба робити вагітним жінкам – допоможе зміцнити м’язи та зменшити біль в попереку.
– Намагайтеся триматися в планці якомога довше, і робіть до десяти планок на день, коли є вільна хвилинка, – радить Супрун.
Кілька порад, щоб зробити планку правильно:
- не прогинайтеся в попереку – тіло має виглядати як пряма лінія;
- тіло має бути напружене, особливо сідниці та живіт;
- не піднімайте голову – просто дивіться перед собою в підлогу;
- лікті мають знаходяться прямо під плечима, під прямим кутом;
- якщо важко втриматися в класичній планці – починайте з варіанту з колінами на підлозі;
- краще робити планку біля дзеркала – щоб контролювати правильність виконання.
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Між тим, раніше вчені дійшли висновку, що фізичні навантаження можуть бути смертельно небезпечними.
Джерело: Уляна Супрун