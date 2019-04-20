PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

За 15 років до хвороби: аналіз крові може передбачити появу раку

Вчені довели, що аналіз крові здатний виявити ознаки раку задовго до перших проявів хвороби.

За 15 років до хвороби: аналіз крові може передбачити появу раку

Шведські дослідники з університету Умео провели дослідження, у якому намагалися знайти спосіб виявлення раку задовго до виникнення симптомів.

Дослідження шведських фахівців опублікували в журналі Real Clear Science.

Вчені аналізували зразки крові, які збережені у біобанках. Зокрема, норвезький банк біоматеріалів Janus Serum Bank зберігає зразки крові 320 тис. осіб. Кров зібрана у період з 1972 по 2004 роки.

Дослідники ретельно вивчили аналізи крові людей і порівняли їх зі змінами, які відбулися впродовж життя.

Читайте: Знайдений новий спосіб запобігти раку

У результаті виявилося, що кров людей, які згодом захворіли на рак мозку, кісткового мозку чи лімфому, відрізнялася від крові здорових людей навіть за 15 років до виникнення раку.

– Рак мозку пов’язаний з підвищенням рівня двох білків у крові, яке можна зафіксувати за 15 років до його діагностики.

Ці білки стосуються групи, яка бере участь у сигнальній системі та зростанні клітини, а також сприяють розвитку пухлини, – підсумовують науковці.

Автори дослідження зазначають, що на ймовірність появи раку в майбутньому може вказувати підвищена концентрації певних білків у крові. Саме вони відіграють роль маркерів лімфоми.

Нагадаємо, дослідники виявили у каві речовини, які зупиняють ріст різних типів раку простати.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Названо продукт, який викликає рак кишечника
Ризик розвитку раку. Вчені назвали небезпечні харчові добавки
В Україні запровадять безкоштовну діагностику раку
Популярний замінник цукру спричиняє рак – дослідження
У Японії схвалили ліки нового покоління від раку крові
У Києві американські лікарі навчають українських виявляти рак на ранніх стадіях
Вчені знайшли простий спосіб запобігти передчасній смерті
Кількість хворих на рак дітей в Україні зросла майже на 14%
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка