У Кропивницькому троє вихованців дитсадка Супутник потрапили до інфекційного відділення лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції.

Спочатку у двох дітей з ДНЗ №62 у Кіровограді підозрювали гострий гастроентероколіт, у третього малюка – ротавірусну інфекцію.

– У двох постраждалих виділено ротавірус. До того ж за медичною допомогою зверталося ще троє дітей з цієї групи, – зазначається у повідомленні Держпродспоживслужби Кіровоградської області.

Результати санітарно-епідеміологічного обстеження дитсадка показали, що група перевантажена, ліжок недостатньо, а на частині з них відсутні індивідуальні покривала, не дотримується меню, є порушення у постачанні та зберіганні продуктів.

Також у 9 контактних дітей групи та вихователя виявили антиген ротавірусу, у двох працівників цієї ж групи (вихователя й помічника вихователя) виділено патогенний стафілокок.

Окрім того, в одній готовій страві (суп ячмінний) виявили бактерії групи кишкової палички, у картопляному пюре та битку м’ясному – мікробну забрудненість, у змивах з обладнання, інвентарю на харчоблоці – патогенний стафілокок та бактерії групи кишкової палички (ентеробактерії, E.coli).

На кілька днів дитсадок закривали на карантин, а на керівника склали протокол про адмінправопорушення.

Усі матеріали щодо ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в дитсадку №62 Супутник направлено до поліції та прокуратури.

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Нагадаємо, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.

Джерело: Держпродспоживслужба Кіровоградської області