Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про свою поїздку до Женеви.
У ЗМІ з’явилося відео, на якому в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун після інавгурації президента України проходить реєстрацію на франкфуртський рейс в аеропорту Бориспіль.
– Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Я не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось має нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо, бо ми українці, – заявила Супрун.
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Із 20 до 28 травня в Женеві проходить 72 сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.
Нагадаємо, Уляна Супрун заявила, що не планує подавати у відставку.
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