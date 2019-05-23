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Факти / Lifestyle

Скільки триває жіночий оргазм

Результати досліджень тривалості жіночого оргазму – в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки триває жіночий оргазм

Під час дослідження добровольці мастурбировали в лабораторії. Волонтери повинні були засікати час, коли оргазм почнеться і коли він закінчиться. Також жінки були приєднані до приладів.

Згідно з дослідженнями в середньому жіночий оргазм триває близько 26 секунд, плюс-мінус 15 секунд.

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Хоча жінки, які брали участь в експерименті зазначили, що їх оргазм тривав 13 секунд. Вчені з’ясували, що це пов’язано з великою активізацією в мозку, що заважає людині відчувати точно час.

Однак інша група дослідників зафіксувала середню тривалість оргазму в 36 с, плюс-мінус 24 с, з різницею в 8-10 с.

Раніше Факти ICTV писали про головні правила сексу в ліфті, які допоможуть не попастися на гарячому.

Джерело: 24 канал

Фото: Dreamstime

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