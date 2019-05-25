Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, чому кисневі коктейлі неефективні.

Кисневі коктейлі не приносять користі та є торгівлею повітрям, заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, твердження, що кисень здатний всмоктуватися через шлунок, виникла в Радянському союзі у 1960-ті роки. Однак досліджень, які б це підтверджували, немає.

Крім того, велика кількість кисню в організмі може навіть нашкодити.

– Кисень не переміщається в крові у вигляді вільної молекули – це токсичний для нас газ, і його переносять або гемоглобін, або залізовмісні ферменти, – пояснює Супрун.

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В одному літрі коктейлю в кращому випадку буде 100-150 мм кисню. За добу ми вдихаємо 550 л. чистого кисню або вдихаємо 4 л. за хвилину.

По суті, замість двох літрів кисневого коктейлю, можна просто зробити три глибокі вдихи.

Супрун додала, що найдієвіший кисневий коктейль – це пробіжка по парку або по лісі після дощу, або хоча б аеробні вправи в добре провітрюваному тренажерному залі. Саме робота м’язів і серця покращує кровопостачання і збільшує кількість кисню, який потрапляє в наш організм.

Раніше Уляна Супрун розповіла про користь полуниці, а також про те, як правильно їсти ягоду.